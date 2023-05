Edoardo Tavassi è stato senza dubbio uno dei concorrenti più amati della settima edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha trovato l’amore con Micol Incorvaia, e la loro relazione lontano dalle telecamere prosegue a gonfie vele. I due ex gieffini sono uniti, complici ed affiatati un tutto, e regalano ai propri follower numerosi gag “epiche” e momenti esilaranti.

Nella giornata di ieri, sabato 13 maggio, il videomaker ha preso parte alla festa per la Prima Comunione di sua nipote Chloe, figlia di Guendalina Tavassi. L’ex vippone, mostrando nel dettaglio l’allestimento della sala scelto dalla sorella, ha commentato: “Mia sorella organizza sempre cose sobrie. ‘Na cafonata”. Edoardo, durante i festeggiamenti, ha intrattenuto i suoi seguaci con numerosi momenti esilaranti. Assente al party la fidanzata Micol Incorvaia, impegnata con Oriana Marzoli e Giaele De Donà nel primo shooting per la OMG Collection.

L'incontro in farmacia con un'ex vippona

Poco prima di recarsi alla festa per la comunione della nipote, Edoardo ha incontrato in farmacia un’altra ex vippona, Milena Miconi. Anche lì, Tavassi si è divertito e ha condiviso lo sketch sui social: “Sta questa gente davanti che fa la fila da due ore, se si sbriga magari, sono due ore, che deva fa? La spesa alla farmacia?! Ho capito che c'ha una certa età, però tutti i soldi in farmacia...”. “Ma te pare? Rispetti il suo turno!”, ha replicato Milena. “Ok, mi scusi”, ha concluso Edoardo.