Valentina Ferragni “pizzicata” con il nuovo boyfriend. La sorella di Chiara è una delle influencer più amate e seguite sui social, ed è stata avvistata da una seguace di Deianira Marzano, la quale ha condiviso un breve video della presunta nuova coppia su Instagram.

Dopo la fine della quasi decennale relazione con Luca Vezil, la più piccola delle sorelle Ferragni era già stata intercettata lo scorso marzo a Tulum, in Messico, in compagnia della sua nuova fiamma. Lui si chiama Matteo Napoletano, è originario di Castelfranco Veneto ma vive a La Mirada, in California, dove frequenta la Biola University. Il ragazzo, classe 2001, (ha nove anni in meno rispetto a Valentina) è del tutto estraneo al mondo dello show biz e dei social.

La Ferragni e il suo nuovo boyfriend avevano trascorso alcuni giorni in giro per i locali notturni della nota località turistica messicana, senza risparmiarsi mai in effusioni da innamorati. A quanto pare, adesso, Matteo Napoletano è rientrato in Italia per trascorrere un po’ di tempo in compagnia della nuova fidanzata. Nel video condiviso da Deianira Marzano, si vedono i due scambiarsi baci mentre sono all’interno di un noto ristorante di Milano.