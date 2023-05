Dopo 39 anni di fedele servizio alla televisione pubblica, Fabio Fazio si appresta a lasciare gli studi Rai. Lo storico conduttore di Che tempo che fa ha firmato un accordo quadriennale con Warner Bros. Discovery e sarà protagonista sul canale Nove già dal prossimo autunno. Anche Luciana Littizzetto farà parte del progetto. Fazio e Littizzetto hanno lavorato insieme per molti anni, diventando una coppia iconica della televisione italiana. La loro chimica sul palco e il loro stile unico hanno conquistato il pubblico e li hanno resi due dei volti più amati della Rai.

Ma ora è tempo di cambiamenti per entrambi. Fazio lascia la Rai e si prepara ad affrontare una nuova sfida con Warner Bros. Discovery. La società ha annunciato con entusiasmo l’arrivo del conduttore e della sua storica compagna di lavoro.

“Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera”, ha commentato Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery.

Fazio e Littizzetto porteranno con sé tutto il loro talento e la loro esperienza per contribuire allo sviluppo del gruppo Warner Bros. Discovery in Italia. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che li vedranno coinvolti.

L’addio di Fazio alla Rai ha sollevato numerose reazioni. Molti si chiedono cosa abbia spinto il conduttore a prendere questa decisione e quale sarà il futuro della televisione pubblica senza uno dei suoi volti più rappresentativi.

Ma Fazio non sembra preoccuparsi troppo di queste domande. Ha ringraziato la Rai per gli anni trascorsi insieme e si è detto grato per l’esperienza vissuta. Ora è pronto ad affrontare una nuova avventura con entusiasmo e determinazione.