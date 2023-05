Il 12 maggio è nata la piccola Céline Blue, figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che si sono conosciuti e innamorati proprio nel corso della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, condividono sui social foto e video della neonata e, in occasione della sua prima festa della mamma, la bellissima influencer ha dedicato parole dolcissime alla figlia.

La dolce dedica di Sophie Codegoni a Céline Blue

Quando era incinta, Sophie ha sempre dichiarato di non vedere l’ora di abbracciare la sua bambina che, durante i nove mesi di gravidanza, non aveva mai mostrati il visino. Ieri, domenica 14 maggio, in ocasione della festa della mamma, la Codegoni ha speso dolci parole per la sua Céline Blue: “Ti guardo e ancora non ci credo… sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi. In queste poche ore mi hai fatto vivere così tante emozioni che non sono in grado di spiegare a parole. Posso solo dirti grazie e prometterti che per te ci sarò sempre. Ti amo infinitamente. Auguri alle mamme”.

Proprio nel giorno della festa della mamma, Sophie Codegoni e la figlia sono tornate a casa. L’ex vippona ha mostrato ai suoi follower come sono state accolte al loro rientro dall’ospedale: un mare di palloncini rosa, torte e confetti dello stesso coloro e tantissimi pasticcini.