Luca Onestini e Ivana Mrazova finiscono nuovamente sotto i riflettori. La coppia ha riacceso nuovamente l’entusiasmo dei fan che li seguono sin dalla seconda edizione del Grande Fratello Vip, quando le loro strade si incrociarono e da lì ne nacque una storia d’amore durata circa quattro anni. L’ex tronista di Uomini e Donne e la modella di origini ceche, nelle ultime ore, hanno pubblicato uno scatto su Instagram smentendo i rumor delle ultime settimane che parlavano di crisi e rottura.

Le voci di gossip parlavano di nuovi fidanzati, in primis per Ivana e poi anche per Luca: si sospettava, infatti, di una possibile vicinanza dell’ex vippone a Nicole Murgia, o almeno è ciò che sosteneva il settimanale Chi. Ma sono proprio Onestini e la Mrazova a smentire tutti i pettegolezzi con una foto pubblicata su Instagram da lui con la didascalia: “Una sorpresa inaspettata”. Ivana, infatti, è andata a trovare l’ex fidanzato a Cesenatico, città natale di quest’ultimo.

Luca e Ivana di nuovo insieme. Fan impazziti sui social

Moltissimi sono stati i commenti e i like dei cosiddetti Luvana, i fan della coppia, al post pubblicato da Luca Onestini sul suo account Instagram. “È bello rivedervi insieme. Quel sorriso così luminoso lo avete entrambi appena vi guardate”, ha scritto un utente. E ancora: “Siete una cosa sola”. Insomma, tra Luca e Ivana potrebbe essersi riaccesa definitivamente la scintilla.