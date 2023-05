Nelle ultime settimane si è riacceso il gossip circa un presunto ritorno di fiamma tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante. I due ex fidanzati, si sono ritrovati nuovamente durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, quando l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà in qualità di “ospite”.

L’influencer triestina, intervenuta ai microfoni di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda sulle frequenze di Radio Radio, è uscita allo scoperto proprio in merito ad un possibile riavvicinamento con Matteo Diamante.

Nikita Pelizon sul rapporto con Matteo Diamante

“Se mi sono fidanzata con Matteo? Io e Matteo abbiamo un bel rapporto. Personalmente, al momento, non mi sento innamorata. Sono stata innamorata di lui quando convivevamo, poi ogni volta ci rimettevamo insieme, ci riavvicinavamo. Gli voglio un bene speciale, abbiamo una complicità incredibile. Al contempo, io sono uscita dopo sette mesi in una Casa e mi sento che voglio respirare e godermi la mia libertà in questo momento. Pensare ai miei progetti, avere il mio focus, stare con chi voglio bene, per me questo è fondamentale. Tra queste persone c’è anche lui. Però non mi sento di mettermi in una relazione, al momento attuale. E’ solo un amico.

Noi siamo molto vicini, però io sono stata chiara fin dall’inizio. Non mi aspettavo di uscire dalla Casa e scoprire che i palloncini me li aveva fatti lui. Mi aspettavo tutt’altra uscita. Se è ancora preso da me? Credo che dentro la Casa in lui si sia risvegliato un qualcosa del passato, si è ricordato della nostra convivenza. Io però, adesso, non sarei vera se dicessi ‘Sì, lo amo, voglio tornare con lui’. Non mi sento di dire parole di questo tipo. Nel futuro? Forse sono una veggente? Vedremo” Merito un amore che mi travolga come un uragano”.