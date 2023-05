La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua ad appassionare tantissimi fan, che seguono ogni mossa sui social della modella venezuelana e dell’ex tronista di Uomini e Donne. Da quando è terminata la settima edizione del Grande Fratello Vip, gli Oriele sono praticamente inseparabili. La “reina”, dopo una breve tappa a Madrid per rivedere la mamma e il suo amatissimo bulldog francese, Cocco, ha deciso di stabilirsi in Italia proprio per proseguire la relazione con l’imprenditore veneto.

La scorsa settimana, rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram, Oriana ha di fatto ufficializzato la relazione con Daniele, circostanza che ha fatto letteralmente impazzire i supporters della coppia, che hanno sempre creduto che tra i due ex vipponi potesse nascere un sentimento forte nonostante gli alti e i tantissimi bassi che hanno vissuto durante i mesi di “reclusione” tra le mura della Casa di Cinecittà.

La Marzoli, inoltre, è impegnata insieme a Micol Incorvaia e Giaele De Donà nella realizzazione di una linea di abbigliamento e accessori, la OMG Collection (nome che riprende le iniziali delle tre ex gieffine), e proprio lo scorso weekend le ex protagoniste del Gf Vip hanno realizzato il primo shooting fotografico in un agriturismo appena fuori Milano.

Nel frattempo, a testimonianza del crescente sentimento di Daniele Dal Moro nei confronti di Oriana Marzoli, l’ex tronista ha condiviso in una Instagram story un video realizzato da una fanpage della modella venezuelana, nel quale i due ex vipponi si baciano e si abbracciano durante una puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Insomma, gli Oriele sembrano più innamorati che mai…