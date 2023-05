La storia d’amore tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia procede a vele spiegate. Nessuno dei due, nel momento dei rispettivi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip, si sarebbe mai aspettato di trovare l’amore. Eppure, nonostante l’iniziale diffidenza della sorella di Clizia, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, grazie anche alla sua ironia, è riuscito a fare breccia nel cuore di quella che poi sarebbe diventata la sua fidanzata.

La storia d'amore tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi

Terminata l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, gli Incorvassi sono tornati alla vita “reale”, anche se a dividerli è la distanza: Edoardo vive e lavora a Roma, mentre Micol si è stabilita a Milano già da alcuni anni. A tal riguardo, in una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, l’ex vippona ha detto: “La storia con Edoardo va benissimo. Fino alla settimana scorsa abbiamo passato praticamente tutti i giorni insieme. Adesso a separarci è la distanza Milano-Roma, che però cerchiamo di accorciare ogni volta che è possibile. Questo fino a quanto, finalmente, uno dei due – che sarò io, perché Edo non si schioderà mai da Roma – non deciderà di trasferirsi ufficialmente”.

Micol ha speso parole bellissime per il fidanzato: “Non si tratta di un amore qualsiasi, ma di un sentimento fortissimo e travolgente per cui ne vale la pena. Ne sono certa”. Gli Incorvassi sono stati una delle coppie più solide della settima edizione del Grande Fratello Vip: “Penso che ci sia stato l’incontro di due anime simili, con tantissime affinità caratteriali, con molti interessi in comune, con la stessa ironia, con la stessa percezione dei rapporti, dei valori, della famiglia e della vita. Guardiamo al mondo con gli stessi occhi e probabilmente è questo che ci lega. E poi, ci piacciamo anche molto. Siamo semplicemente noi stessi”.

L'annuncio di Tavassi: "Micol tornà martedì"

Nel frattempo, Edoardo e Micol hanno trascorso l’ultimo weekend separati. Lui è rimasto nella Capitale per partecipare alla festa per la prima comunione della nipote Chloe, figlia di Guendalina, mentre Micol era impegnata con Oriana Marzoli e Giaele De Donà nel primo shooting della OMG Collection, la nuova capsule di accessori e abbigliamento firmata dalle tre ex gieffine. Tavassi, durante una diretta su Instagram, ha però annunciato che domani, martedì 16 maggio, si ricongiungerà finalmente alla sua amata Micol: “Ah che bello, martedì torna. Mi ha detto che rimane almeno 15 giorni…”.