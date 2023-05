Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha trovato l’amore con Micol Incorvaia, e la loro relazione procede a gonfie vele.

Terminata l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, gli Incorvassi sono tornati alla vita “reale”, anche se a dividerli è la distanza: Edoardo vive e lavora a Roma, mentre Micol si è stabilita a Milano già da alcuni anni. A tal riguardo, in una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, l’ex vippona ha detto: “La storia con Edoardo va benissimo. Fino alla settimana scorsa abbiamo passato praticamente tutti i giorni insieme. Adesso a separarci è la distanza Milano-Roma, che però cerchiamo di accorciare ogni volta che è possibile. Questo fino a quanto, finalmente, uno dei due – che sarò io, perché Edo non si schioderà mai da Roma – non deciderà di trasferirsi ufficialmente”.

Edoardo Tavassi: "La gente sui social è ossessionata"

Di recente, Edoardo Tavassi è intervenuto durante una diretta sul web, e tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche del suo rapporto con i social e del modo in cui “influenzano” la sua relazione con Micol Incorvaia. “Io non faccio parte del mondo dello spettacolo, sia chiaro… Io sono uno che gli ha detto c*lo che gli hanno detto ‘senti, ma ti va di fare l’Isola? Ti abbiamo visto nelle dirette…’. ‘Ok, la fai con tua sorella’, benissimo, con lei che è un pezzo della mia famiglia avrei sofferto di meno. Il Grande Fratello, dopo l’Isola, mi hanno chiamato… Ma io non è che sono un personaggio della tv, quindi vengo risucchiato in questo vortice di tutte cose che non conoscevo. E una cosa che mi fa un po’ strano è questa cosa tipo ‘Micol è a Milano, Edoardo è a Roma, io lavoro dal lunedì al venerdì… Edoardo non è con Micol, ecco vuol dire che si sono lasciati. Ma de che, sto a lavorà! Non è che si sono lasciati perché non si vedono un giorno. Oppure, ecco non hanno messo le storie, vuol dire che lei adesso lo sta tradendo e lui è invece sulla Salaria… Cioè, hai capito cosa voglio dire? E se devi andare a giustificare tutto quello che fai, ad un certo punto dico non mi frantumate le pa**e! Non vi devo dimostrare se ci sto, se non ci sto, e quello che faccio. I social li uso per puro divertimento, alla fine io posso sentirmi tranquillamente con Micol h24, fare la storia in cui non c’è Micol, ma l’ho sentita e voi non lo sapete. E quindi è tutto un… la gente si accanisce, e a me non mi va di stare troppo appresso alla follia”.