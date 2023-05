Sophie Codegoni e la piccola Céline Blue sono tornate a casa. “Ti guardo e ancora non ci credo… sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi. In queste poche ore mi hai fatto vivere così tante emozioni che non sono in grado di spiegare a parole. Posso solo dirti grazie e prometterti che per te ci sarò sempre. Ti amo infinitamente”, le parole dell’influencer 21enne.

Nello scatto che Sophie pubblica sul suo profilo, la bimba viene mostrata mentre dorme con una cuffietta rosa in testa. In seguito, la Codegoni ha condiviso su Instagram una serie di foto di lei, di Alessandro Basciano e della bimba, e dell’allestimento preparato in occasione del rientro a casa dall’ospedale, con la didascalia “Basciagoni's Family”.

Céline Blue, nata lo scorso venerdì, è frutto dell’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sbocciato in occasione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Al termine del reality show di Canale 5, la loro storia d’amore si è evoluta molto velocemente: prima si sono presentati alle rispettive famiglie, e poi sono andati a convivere. Lo scorso settembre c’è stata l’indimenticabile proposta di matrimonio di Alessandro a Sophie sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Adesso il bebè, poi arriverà anche il momento delle nozze.