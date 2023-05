Dopo quella di Fabio Fazio in Rai, sta per chiudersi un’altra era, quella di Barbara D’Urso a Mediaset. Secondo alcune indiscrezioni, entrambi avrebbero ricevuto un’offerta di rinnovo dalle rispettive aziende, ma in entrambi i casi l’esito non è stato positivo.

A svelare il retroscena è TvBlog, secondo cui la conduttrice di origini napoletane avrebbe deciso di non accettare un’offerta di contratto biennale da parte del Biscione. Barbara D’Urso lascerà così Mediaset dopo qualche decennio di permanenza. Dopo il “no” a Cologno Monzese, restano in ballo diverse proposte, tra cui quella di far parte della giuria di Ballando con le Stelle.

Ma la vera destinazione di Barbara D’Urso pare essere lontana dalla televisione generalista. Secondo le indiscrezioni raccolte da TvBlog, per la conduttrice si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno in sostanza diverso da quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunghissima carriera. Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero già in corso. Barbara D’Urso, dunque, dice addio al tv generalista, ed è pronta a gettarsi a capofitto in un nuovo impegno su di una piattaforma streaming.