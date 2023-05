Lo scorso venerdì si è chiusa la stagione 2022/2023 di Uomini e Donne. A partire da ieri, lunedì 15 maggio, e fino alla fine del mese, andrà in onda Uomini e Donne Story, in cui verranno trasmessi i “best of” di questa edizione.

Per i telespettatori dell’amatissimo dating show di Canale 5 potrebbe essere in arrivo una novità. Infatti, stando a quanto raccontato da Domenico Mungiguerra, da settembre Uomini e Donne debutterà in prima serata. Nel dettaglio, sarebbe prevista la messa in onda di una puntata del talk di Maria De Filippi, che sostituirebbe uno dei due appuntamenti settimanali con il Grande Fratello.

Com’è ormai noto, dal prossimo settembre, il reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe tornare alle origini con la versione “Nip”, o con un format inedito composto da “Vip” e “Nip” che, però, non darebbe spazio al doppio appuntamento settimanale.

Uomini e Donne sbarca in prime time

Ecco le parole di Mungiguerra su BlastingNews.com: “Per quanto riguarda Uomini e Donne è confermatissima la messa in onda della nuova edizione nella fascia del daytime di Canale 5. Tuttavia, per la prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, potrebbe esserci spazio anche per un possibile sbarco in prime time. La trasmissione, infatti, potrebbe occupare la fascia serale con un appuntamento speciale dedicato alle vicende dei protagonisti del Trono Classico e Over. In questo caso, il talk show di Mediaset, andrebbe a prendere il posto di una delle due puntate serali del Grande Fratello”.