Per circa due settimane Beautiful si trasferisce in Italia dove sono in programma le riprese delle nuove puntate. Una notizia che ha portato tantissimi fan ad andare a caccia delle star dell’amatissima soap statunitense. Ma c’è dell’altro. Ginevra Lamborghini, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, e Jasmine Carrisi, faranno parte del cast.

L’ereditiera, su Instagram, ha fatto sapere di trovarsi a Roma per un progetto top secret, e ha sfidato i followers ad indovinare di cosa si trattasse. Poi, Ginevra ha svelato tutto: farà parte del cast di Beautiful. L’ex vippona ha indossato un cappellino con su scritto il nome della soap e ha canticchiato la celebre sigla.

Ma che ruolo interpreterà la Lamborghini? Stando a quanto riportato da THR, la sorella di Elettra avrà il ruolo della pr internazionale della Forrester Creation. Ma non solo. Perché pare che Ginevra sia in trattativa per fornire la sua musica che potrebbe essere utilizzata durante le sfilate. Per quanto riguarda la messa in onda, invece, le puntate dovrebbero essere trasmesse in Italia nel 2024.