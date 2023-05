La stagione 2022/2023 di Uomini e Donne è giunta al termine lo scorso venerdì 12 maggio. Per riempire il “vuoto” lasciato dall’interruzione dell’amatissimo dating show condotto da Maria De Filippi, Mediaset ha iniziato a trasmettere Uomini e Donne Story, con l’obiettivo di fari rivivere ai telespettatori i momenti più significativi dell’ultima edizione.

Non tutti, però, hanno gradito la scelta della messa in onda: “Per carità, fa sempre piacere rivederli, ma perché perdere tempo lavorando per poter tirare fuori un collage/riassunto di questa edizione quando si potrebbe mandare in onda le puntate integrali dei vecchi troni senza alcuna fatica?”, il commento di un utente su Twitter. “Guardo Uomini e Donne Story e mi ritrovo di nuovo Lavinia con il cui trono siamo tornati all’800 parlando di nobiltà e plebei…”, ha commentato un altro utente. Il riferimento è al trono di Lavinia Mauro, che ha lasciato il programma con Alessio Corvino, e al sui titolo nobiliare.

“Mediaset quest’anno non ce la fa proprio. Non sono queste le story che vogliamo vedere”, le parole di un altro utente. Insomma, la scelta del Biscione di riproporre il “best of” di questa stagione di Uomini e Donne non sembra essere stata particolarmente apprezzata.