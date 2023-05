Oriana Marzoli “costretta” a separarsi da Daniele Dal Moro. La modella di origini venezuelane, protagonista indiscussa della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha lasciato Verona per recarsi nuovamente a Madrid. Ad annunciarlo è lei stessa in una storia su Instagram: “Buongiorno ragazzi, scusatemi se oggi non ho messo un nuovo capitolo di Mtmad. In realtà sono molto impegnata, non ce la faccio più, vado da una parte all’altra con tutte le valigie, è un po’ stressante ancora la mia vita, visto che ancora non ho trovato la casa… Oggi (ieri per chi legge, ndr) torno a Madrid, vedrò se riesco a registrare qualsiasi cosa, però ve lo spiegherò meglio nel prossimo capitolo”.

Atterrata in Spagna, Oriana ha poi condiviso una story in cui riabbraccia il suo amatissimo bulldog francese Cocco. Proprio al riguardo del suo amico a quattro zampe, l’ex vippona, le scorse settimane, ha svelato che per lei risulta piuttosto complicato portarlo con lei in Italia perché, visti i tanti impegni di lavoro, e non avendo ancora una casa sua, non saprebbe a chi lasciarlo.

La storia tra la “reina” e Daniele Dal Moro prosegue a gonfie vele. E’ stata la stessa Marzoli ad “ufficializzare” la relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, circostanza che ha mandato letteralmente in tilt i seguaci della coppia, gli Oriele, che hanno sempre creduto che tra i due ex gieffini potesse sbocciare l’amore. L’imprenditore veneto ha definitivamente superato le riserve che lo avevano frenato durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, e adesso non ha occhi che per la sua Oriana, della quale, siamo certi, sentirà già la mancanza.