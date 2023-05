Il giorno che i fan di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà aspettavano è finalmente arrivato. Alle 18 di oggi, mercoledì 17 maggio, sarà disponibile sugli store online la OMG Collection, la primissima capsule di abbigliamento e accessori realizzata dalle tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip in collaborazione con MiaBag.

Lo scorso weekend, le tre ex vippone hanno realizzato lo shooting in un agriturismo alle porte di Milano, e oggi la loro collezione vedrà finalmente la luce. Collezione che si preannuncia già come un successo, visto che l’hashtag #ogmxmiabag è già diventato virale su Twitter.

Dunque, dopo Antonella Fiordelisi, che l’altro ieri ha lanciato The Queen Scaccomatto, la sua capsule di gioielli, Oriana, Micol e Giaele si apprestano a sbarcare nel fashion, e le tre ex gieffine non nascondono l’emozione sui social. “Già da quando eravamo nella Casa, dicevo sempre a Micol e Oriana che dovevamo fare qualcosa insieme, perché quando ami quello che fai è bellissimo… Ma se lo fai con le persone giuste diventa una bomba”, le parole della De Donà in una Instagram story. A farle eco anche la Incorvaia: “Sono super entusiasta del progetto, non c’è niente di più bello che lavorare con le proprie besties, soprattutto facendo ciò che si ama”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Marzoli, che ha fatto partire il countdown: “Non vedo l’ora ragazzi”. Insomma, ancora poche ore e la OMG Collection vedrà la luce.