Lavinia Mauro ha scelto di lasciare Uomini e Donne con Alessio Corvino. Quest’ultimo, ha avuto la meglio su Alessio Campoli, ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti, che era stato richiesto dalla stessa Lavinia durante il suo percorso e dato come favorito da parte del pubblico da casa. I due ex protagonisti del Trono Classico, pochi giorni fa, hanno festeggiato il primo mese insieme, e Witty li ha seguiti proprio in occasione del loro primo mesiversario, e la clip li mostra felici e innamorati.

La presunta crisi tra Lavinia e Alessio

Tuttavia, nei giorni scorsi, hanno iniziato a circolare alcune voci riguardo una possibile crisi. Lavinia e Alessio non sono apparsi insieme sui social, facendo scattare l’allarme tra i fan della coppia. Corvino lo scorso weekend si trovava a Milano, mentre la Mauro era a Napoli. I follower, preoccupati, hanno iniziato a lasciare numerosi commenti sotto ai post di entrambi. Nella giornata di ieri, poi, un sondaggio pubblicato da Alessio, che chiedeva ai followers se preferissero ricevere prima la notizia bella o prima quella cattiva, aveva ulteriormente scatenato i dubbi. In realtà, l’ex volto del dating show di Canale 5 ha spiegato che la notizia cattiva era lo schermo rotto del suo smartphone, quella bella, invece, che su Instagram si può tornare a mettere la musica. Due notizie che riguardano il suo lavoro di social media manager.

Alessio Corvino rompe il silenzio

In seguito, Alessio ci ha tenuto a spiegare che con Lavinia le cose procedono a gonfie vele, e non comprende il motivo per il quale si parli spesso di crisi: “Comunque tra me e Lavinia tutto ok, tutto alla grande. Va tutto a gonfie vele. Non credete a tutto quello che leggete in giro, ve lo ripeto, sennò ogni volta state a mandarmi messaggi in direct inutili. Non c’è nulla che non vada e non so perché ci siano questi articoli che mettono solo dei dubbi. Tranquilli. Anzi, le mando pure un bacio. Ci vediamo presto”.