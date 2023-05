Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, da quanto hanno lasciato insieme Uomini e Donne, non erano mai apparsi in una foto che li ritraesse nei primi momenti successivi alla scelta, circostanza che aveva sollevato più di qualche dubbio sui social. Ebbene, a distanza di alcuni giorni, però, è l’ex tronista a pubblicare il primo scatto insieme al suo nuovo compagno.

Abbracciati e immersi nel verde, i due ex protagonisti del Trono Classico sorridono e si mostrano dopo aver lasciato lo studio del dating show di Canale 5. Nicole ha pubblicato tra le sue stories su Instagram una foto, la prima insieme a Carlo Alberto. Qualche ora prima, invece, lui aveva “incorniciato” uno dei momenti della scelta, in cui erano intenti ad abbracciarsi, scrivendo: “Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io”.

Le parole di Nicole Santinelli prima della scelta

Nella puntata andata in onda lo scorso 12 maggio, Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta preferendo Carlo Alberto Mancini ad Andrea Foriglio. “Sono arrivata qui e nella presentazione ho fatto il quadro dell'uomo che cercavo. Descrivevo un uomo dal cuore puro, un uomo galante, sincero, con le spalle forti tanto da potermi proteggere. Arrivata qui non ti avevo notato, finché non hai fatto un intervento. Eri lì seduto e lì mi hai incuriosito. Così ti ho portato in esterna. In quella prima esterna ci siamo trovati in tante cose su cui siamo simili, ho trovato tanti valori in te. Mi hai sorpresa con i tuoi modi, con le tue parole, con le tue frasi. Dall'altra parte nascevano in me dei dubbi. A volte cercavo un tuo gesto che non arrivava. Non sei riuscito a capirmi, ad andare oltre, mi hai fatto rimanere male. Quando sei venuto a cercarmi io ero delusa, però con le tue parole e i tuoi sguardi mi hai permesso di lasciarmi andare. Nella seconda esterna, per la prima volta, sei riuscito a tirar fuori il mio lato nascosto. I tuoi occhi mi trasmettono sicurezza e protezione. Io sono convinta di poche cose nella vita, però credo in quell'abbraccio in cui mi sento protetta, in quello sguardo. Penso di aver trovato l'uomo che desideravo e sognavo”.