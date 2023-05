La nuova edizione di Temptation Island approderà ufficialmente su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno. Le registrazioni del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia partiranno nei prossimi giorni.

Dopo un anno di pausa, il fan del popolarissimo show estivo possono dunque tirare un sospiro di sollievo. La decima edizione di Temptation Island non dovrebbe avere dei vip tra le coppie, ma solo personaggi comuni. Anche se, secondo le prime indiscrezioni, potrebbero esserci degli ex volti di Uomini e Donne.

Uno dei risvolti più interessanti dell’edizione 2023 di Temptation Island riguarda la location. Quest’anno, infatti, le coppie, i tentatori e le tentatrici saranno ospiti di un resort in Sardegna per circa venti giorni. Il format sarà pressoché lo stesso: le coppie verranno separate e inizieranno la convivenza con tentatori e tentatrici. Le coppie non avranno mai modo di comunicare se non attraverso la visione dei video degli uni e degli altri. L’unica possibilità di confronto sarà il falò. In quel momento, i partecipanti capiranno se uscire dal programma ancora come coppia oppure separati.