Nonostante venisse data come la favorita per la vittoria di Amici 22, a trionfare non è stata Angelina Mango, ma Mattia Zenzola. Non appena il ballerino ha alzato la coppa, la cantante gli ha fatto subito i complimenti: “Bravo Mattia, sei stato bravissimo”. Angelina ha poi ringraziato tutti per la vittoria nella categoria “Canto”: “Grazie mille per questo premio. Vi dico grazie di cuore, grazie mille, sono proprio felice. Non sono mai stata così contenta”.

Le parole di Angelina Mango dopo la finale di Amici 22

“Questa settimana è stata come un giro sulle montagne russe, ma di quelli pesanti che fanno paura. Ci sono stati momenti in cui non realizzavo bene. Mi dicevo ‘oddio ma questo è l’ultimo lunedì, poi l’ultimo martedì, l’ultimo mercoledì’. E davvero non capivo ed era stranissimo. Poi ho avuto momenti in cui mi sentivo molto fiera di quello che avevo fatto qui dentro. E si alternavano queste due sensazioni e stati d’animo, ma fino a poche ore fa.

Non mi immaginavo la fine di questo percorso, partiamo da questo presupposto, per me non esisteva, non ce la facevo ad andare oltre con l’immaginazione. Sinceramente ho vissuto stasera una quantità di emozioni che non si possono immaginare ed è difficile anche spiegarle. Sono veramente felice con tutto il mio essere, con tutte le cellule del mio corpo sono felice. Sono contenta di com’è andata e non rimpiango nulla. A parte l’ultimo periodo, in cui ho iniziato a sentirmi fiera di me. Tutto il pomeridiano invece l’ho vissuto con molti momenti di insicurezza. Quello del pomeridiano è un periodo di confronto, di scuola, è un impegno molto forte. Però sono tanto grata anche di tutti i momenti difficili. Perché poi sono arrivata qui ed è stato bello. Cosa direi all’Angelina del passato? Ma quanto sei stata scema a non iscriverti prima?!”.