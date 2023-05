Domenica sera è andata in onda la finale di Amici 22, che ha visto trionfare Mattia Zenzola, il quale ha avuto la meglio su Angelina Mango. Come accade in questi casi, sui social gli utenti sono divisi: c’è chi sta festeggiando la vittoria del ballerino, e chi sostiene che la cantante è la vincitrice morale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

Angelina Mango e Oriana Marzoli, "la maledizione del secondo posto"

Alcune utenti, però, hanno notato un dettaglio che “accomuna” Angelina Mango ad una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, anche lei seconda classificata alle spalle di Nikita Pelizon nella finalissima del reality show di Canale 5. Ma non solo. I più attenti, infatti, hanno notato che sia la cantante che la modella venezuelana hanno indossato lo stesso abito, arrivando entrambe seconde.Questo curioso dettaglio che coinvolge Angelina e Oriana é diventato argomento di discussione sui social, tanto che c’è già chi l’ha simpaticamente definito come la “maledizione del secondo posto”.

Nel frattempo, Angelina Mango è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nell’elegante salotto del programma di Canale 5, la cantante ha parlato della sua esperienza ad Amici 22: “Sento che questa esperienza mi ha aiutato tanto e nemmeno mi ero resa conto di quanto ne avessi bisogno. Mi ha dato tante occasioni e regali. Quindi inevitabile che sia cambiata e modo di vedere le cose. Mi sento più propensa a cercare le cose belle e non concentrarmi su quelle brutte. Forse ci sono state tante belle sorprese perché ho lavorato bene, altrimenti non ce ne sarebbero state. Le cose bisogna andarsele a prendere”.