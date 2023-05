Cristina Scuccia si mostra per la prima volta in bikini all’Isola dei Famosi. L’ex suora aveva dichiarato di non voler indossare il costume a due pezzi ma, alla fine, a distanza di quasi un mese dal suo sbarco in Honduras, si è lasciata andare ad un “bikini rivisitato”. La naufraga ha scelto un pantaloncino azzurro e una canotta tecnica, quelle che si usano per l’allenamento.

“Non mi metteva a mio agio. Voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Non volevo urtare la sensibilità. Ho deciso di indossare i pantaloncini e due costumi interi perché non mi sentivo pronta io”, le parole di Cristina Scuccia.

Negli ultimi giorni, però, la vincitrice di The Voice of Italy ha iniziato a scoprirsi un po’, circostanza notata anche da Ilary Blasi che nel corso dell’ultima puntata ha detto: “Cristina hai mostrato molto coraggio dopo una vita protetta e in sicurezza hai deciso di metterti in discussione. Possiamo dire che è nata una nuova Cristina. So che ce l’hai messa tutta per superare quella prova, ti stai scoprendo in modo diverso. Innanzitutto complimenti per il bikini, ti abbiamo visto in bikini e stai molto bene”.

Le parole di Cristina Scuccia

“Sì, è una prova pure quella – ha risposto la naufraga -. Però sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze”.