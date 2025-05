Dopo un esordio che tutto sommato lasciava ben sperare, The Couple ha iniziato a collezionare ascolti sempre più bassi, arrivando a toccare, nell’ultima puntata andata in onda domenica 4 maggio, il 7,7% di share.

Un vero e proprio flop, che ha spinto Mediaset a riflettere seriamente sulla possibilità di chiudere in anticipo il programma e anticipare così la finale, che invece doveva esserci dopo otto puntate. Tuttavia, una fonte vicina a Mediaset ha rivelato a Fanpage che quest’ultima non è una strada percorribile: “Nei corridoi di Mediaset si chiacchiera degli ascolti di The Couple, che potrebbero portare ad uno stop immediato, ma così non sarà, le coppie resteranno ancora in gara al momento. C’è un dettaglio che obbliga a continuare ancora per un po’. Anche se in forma parziale devono dare una conclusione al percorso. Al centro di tutto c’è il montepremi di un milione di Euro. Da quanto apprendiamo noi di Fan Page il programma andrà avanti per due puntate o tre”.

Adesso, però, Giuseppe Candela ha sciolto ogni dubbio al riguardo, annunciando su X la chiusura anticipata di The Couple e svelando anche la data della finale, durante la quale le coppie ancora in gara proveranno ad aggiudicarsi il montepremi da un milione di euro. Il giornalista ha spiegato che, a causa degli ascolti bassi, la finale di The Couple andrà in onda domenica 11 maggio, chiudendo dunque con tre settimane di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista: “Dopo i bassi ascolti chiude in anticipo The Couple. Domenica in onda la finale su Canale 5”.