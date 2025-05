Nella stagione televisiva in corso, i reality show sono stati di fatti rigettati dal pubblico generalista, e i dati relativi agli ascolti ne sono la prova evidente. La diciottesima edizione del Grande Fratello ha chiuso con una media del 16,76% di share, La Talpa è stata chiuso con tre puntate di anticipo, attestandosi su una media del 12,48%, mentre The Couple chiuderà in anticipo rispetto al previsto dopo il crollo dell’ultima puntata (7,7% di share).

Cos’accadrà con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi? Il celebrity survivor, che debutterà in prima serata su Canale 5 mercoledì 7 maggio, può contare su un cast sulla carta promettente, ma parte da una posizione di svantaggio, visto che i telespettatori sono ormai saturi dopo quasi otto mesi di reality. Il Per questo motivo, Veronica Gentili si è detta “spaventata”: “Se ho paura degli ascolti? Certo che sì, sono assolutamente spaventata e consapevole, testa e ansiosa, allo stesso tempo perfezionista ed entusiasta. Questi programmi sono macchine molto complesse, la nostra idea è quella di riportare la realtà nel reality alla ricerca di una maggiore verità: guardare le persone che si confrontano in una sorta di esperimento antropologico in cui decidono di mettersi in discussione e provare a vedere che cosa succede se depongono le loro strutture”.