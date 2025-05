E’ in corso la seconda stagione di Non lo faccio x moda, il podcast di Giulia Salemi nel quale l’influencer intervista celebrità e personaggi del mondo dello spettacolo. Al riguardo, Deianira Marzano ha annunciato che tra i nuovi ospiti potrebbe esserci anche Elisabetta Gregoraci. Un faccia a faccia che si preannuncia imperdibile!

Com’è noto, infatti, Pierpaolo Pretelli, attuale compagno di Giulia Salemi e papà del piccolo Kian, e Elisabetta Gregoraci, hanno avuto un breve flirt durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip (ne nacque anche un fandom di coppia, i cosiddetti “Gregorelli”, crasi di Gregoraci e Pretelli). Tuttavia, l’inviato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi (in partenza mercoledì 7 maggio) e la conduttrice originaria di Soverato non andarono mai oltre un bacio, e in seguito Pierpaolo iniziò una frequentazione proprio con Giulia.

Al momento, non è stata annunciata una data ufficiale per l’uscita dell’episodio né tantomeno è arrivata la conferma dell’ospitata di Elisabetta, ma l’indiscrezione ha già scatenato la curiosità degli utenti.

Pierpaolo Pretelli e la cotta per Elisabetta Gregoraci

"Per me è stata una cotta, soprattutto a livello fisico. Certo, ci sono stati dei momenti in cui speravo di riuscire a cogliere più interesse da parte sua, ma lei è rimasta molto sulle sue e non nego che ci siano stati momenti difficili. Poi lei ha iniziato sempre più a prendere le distanze, definendo tutto come un’amicizia speciale. A quel punto ho rispettato la sua decisione. D’altronde, l’amore bisogna alimentarlo in due e così pian piano tutto è svanito".