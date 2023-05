Lo scorso 8 maggio Luca Daffrè ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Alessandra Somensi. Un trono lampo per l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, a detta di qualcuno finito in maniera forzata.

Già da diversi giorni i fan della nuova coppia si stavano interrogando su come andassero le cose tra i due ex protagonisti del Trono Classico. Tanti i dubbi degli utenti riguardo la scelta di Luca, perché dal fatidico giorno dell’uscita dal dating show, i due sono apparsi insieme in una sola occasione, oltretutto in compagnia di altre persone.

Dalle rispettive stories su Instagram sembrava che conducessero vite separate: lei si trovava in una discoteca con amici, lui in un’altra, nonostante vivano entrambi a Milano. Deianira Marzano sembrerebbe aver confermato che la storia tra i due è già finita, come già si vociferava da diversi giorni. L’esperta di gossip ha condiviso su Instagram una segnalazione in direct di una sua follower: “Alessandra Somensi e Luca Daffrè si sono lasciati. Fonte super certa, lo ha detto lei ad un’amica con cui abbiamo un parente in comune”.