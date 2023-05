Andrea Damante ed Elisa Visari hanno superato la crisi della quale si è molto discusso negli ultimi mesi. Secondo i rumors, infatti, la relazione tra l’ex volto di Uomini e Donne e la compagna avrebbe vissuto una défaillance, ma tra i due, adesso, sembra essere tornato definitivamente il sereno.

Ieri, Andrea ed Elisa erano presenti alla premiere della seconda stagione di The Ferragnez – La Serie, e hanno condiviso sui social video e immagini dell’evento. Una story su Instagram, però, avrebbe scatenato i fan della coppia. Stando a quanto riportato da The Pipol, la Visari avrebbe un pancino “sospetto”, tanto da instillare nei followers il dubbio che possa essere in dolce attesa. Le cose stanno realmente così o si tratta di una semplice suggestione? Staremo a vedere…