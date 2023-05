E’ già giunta al capolinea la storia tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi. E’ passata poco più di una settimana dalla messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui l’ex tronista ha scelto di lasciare il programma con l’ex corteggiatrice, ma la relazione è già naufragata ancora prima di iniziare.

Negli ultimi giorni si sono rincorse diverse voci circa una presunta crisi tra i due ex protagonisti del Trono Classico, con Deianira Marzano che aveva ricevuto al riguardo una segnalazione in direct da una sua follower: “Alessandra Somensi e Luca Daffrè si sono lasciati. Fonte super certa, lo ha detto lei ad un’amica con cui abbiamo un parente in comune”.

Luca Daffrè annuncia la fine della storia con Alessandra Somensi

Ma circa trenta minuti fa l’indiscrezione si è trasformata in certezza. Luca Daffrè, che tra l’altro ha deciso di non rendere più pubblico il suo profilo Instagram, ha condiviso una una story, postata poi da Deianira Marzano, in cui di fatto annuncia, anche in maniera decisamente polemica, la fine della storia con Alessandra Somensi: “Ho aspettato che la situazione fosse definita, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle amiche invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri)m, preferisco essere io a darvi spiegazioni. Ci siamo scelti consapevoli di non conoscerci al cento per cento, ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla (Alessandra, ndr) nel mio mondo, ma con costanti incomprensioni che non cui hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo. Nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna. Conscio di essere sempre stato me stesso, sincero dal primo momento, la mia scelta nel programma è stata voluta e sentita, ma purtroppo le cose non vanno sempre come speriamo. Luca”.