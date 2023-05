La seconda stagione di The Ferragnez – La Serie è approdata su Prime Video. Eravamo rimasti al finale della precedente con il giro in monopattino per le strade di Milano di Chiara Ferragni e Fedez, a testimonianza della ritrovata serenità dopo la crisi di coppia sviscerata durante le sedute con lo psicologo.

Il cancro di Fedez

Nei nuovi episodi è ancora presente l’elemento della psicoterapia, ma i problemi sono altri. Nella prima puntata si affronta subito il grande evento che ha stravolto le loro vite: il cancro del rapper meneghino. Vediamo sia il racconto in diretta di quei giorni, sia il post sui social. La sensazione è che su questo tema non sia stata applicata alcuna censura, anzi. C’è lui che piange e abbraccia i piccoli Leone e Vittoria prima del ricovero in ospedale; ci sono Fedez e Chiara spaventati insieme sul letto a poche ore dall’intervento; ci sono la preoccupazione e l’ansia per il post-operatorio; c’è il dottore che riferisce i risultati dell’esame istologico. “Il mio più grande timore era di non essere ricordato dai miei figli”, dice Fedez in lacrime.

Il Met Gala e l'amarcord "ferragnesco"

A partire dal secondo episodio il tono si fa più leggero. La scena si sposta a New York, al Met Gala, di cui seguiamo passo dopo passo i lunghi preparativi e le reazioni all’uscita (niente telecamere al party esclusivo). Nel terzo episodio, la vita va avanti e ci sono colpi di scena positivi: la notizia della co-conduzione del Festival di Sanremo per Chiara Ferragni, la riconciliazione tra Fedez e J-Ax e il concerto Love Mi. Chiara è entusiasta e spaventata all’idea di salire sul palco dell’Ariston, torna a Cremona con l’amico Filippo per visitare il suo liceo e i suoi ex professori, e poi finisce nella sua cameretta a sfogliare ricordi e cimeli del passato. Poi arriva il primo litigio durante una seduta di terapia: lui accenna ad una crisi di coppia e lei si arrabbia, erano d’accordo che non dovevano affrontare l’argomento e invece non è andata così. Ma tutto si ricompone velocemente e pace fatta.

La "challenge"

Nel quarto episodio, quello più divertente, Fedez e Chiara affrontano una nuova “challenge” data dallo psicologo: passare un weekend in famiglia con Leone e Vittoria senza l’aiuto di babysitter, parenti o cuochi. Come se la cavano? Di sicuro non benissimo. Chiara ha problemi a parcheggiare, Fedez tampona un’auto, nessuno dei due sa cuocere neanche un hamburger, lei imbroglia e compra le lasagne già pronte, quelle solo da scaldare al microonde.

Invece, chi vuole capire cos’è successo a Sanremo, tra liti di coppia e il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, dovrà attendere il prossimo episodio.