Luca Onestini, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ne ha “approfittato” dell’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna per sponsorizzare un sito che si occupa di aste online. Il video, pubblicato tra le sue Instagram stories, ha scatenato decine di commenti di indignazione. A riportarlo è Fanpage.it. L’ex vippone ha consigliato ai propri follower impossibilitati ad uscire per ragioni di sicurezza a “rendere produttivo” il tempo trascorso in casa per via della tragedia che ha sconvolto la sua regione. Un accostamento, secondo molti utenti, evitabile, anche alla luce delle tredici vittime accertate.

Le stories di Luca Onestini

“Questo tempo continua a farci penare. Però l’importante è trovare anche un senso alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi, se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su B****”. Queste le parole di Luca Onestini che si rivolge ai suoi seguaci facendo chiaramente riferimento alle avverse condizioni metereologiche che costringono a restare in casa una parte della popolazione.

Alcuni giorni prima delle stories incriminate, Onestini aveva fatto un altro video in cui documentava gli effetti disastrosi del maltempo, compresa una strada completamente allagata proprio difronte casa sua: “Purtroppo la situazione continua ad essere questa”.