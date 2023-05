Oriana Marzoli si è momentaneamente separata da Daniele Dal Moro per fare rientro in Spagna. Direttamente dalla sua casa di Madrid, la modella di origini venezuelana, grande protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha realizzato il secondo video per Mtmad.

Oriana Marzoli, le sue parole nel secondo capitolo di Mtmad

“Buongiorno ragazzi. Prima di tutto volevo scusarmi per non essere riuscita a fare prima il secondo capitolo, ma sono molto impegnata, non smetto di fare cose e grazie a Dio ho molto lavoro. Devo lavorare per mantenere la casa di Madrid e anche per trovare una sistemazione a Milano, dove gli appartamenti sono molto piccoli ma molto costosi. Ho anche bisogno che si trovi in una posizione centrale. Sto impazzendo, anche se l’agenzia mi sta aiutando molto.

D’altro canto, sono felice perché è uscita la capsule realizzata con Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Ognuna di noi ha realizzato la propria giacca, io ho la mia personalizzata, di ottima qualità, ed è stato molto facile lavorare con loro. Però, sono costretta a leggere un sacco di sciocchezze. So come funziona, sono stata in televisione per molti anni. Tuttavia, quello che leggevo prima erano attacchi del tipo ‘Oh, non ti vesti bene, le tue unghie sono brutte’, si prendevano di mira cose superficiali. Ora cercano di attaccarmi con cose che, nonostante non mi feriscano, sono più profonde. I fan mi dicono di non prestare attenzione agli haters”.

“Perché sono tornata a Madrid? Ne ho approfittato perché non era in programma nessuno shooting in Italia. Sto cercando di trovare una casa mia per portare Coco con me, non posso portarlo con me senza avere un posto in cui tenerlo né tantomeno spostarmi da un posto all’altro. Questa cosa mi sta provocando un forte stress, anche se cerco di non mostrarlo perché non mi piace. Cerco di mostrare sempre il lato positivo”.

“L’esperienza al Grande Fratello Vip mi ha migliorata. Sono maturata, non mi piace solo apparire bella, ma voglio mostrare anche i miei sentimenti. Sono molto più sensibile di quanto appaia o voglia apparire, ed è di questo che hanno parlato al Gf Vip. Ho un cuore, non mi piace essere vista come cattiva”.