E’ finalmente arrivato il giorno della presentazione della collezione speciale di giacche Mia Bag, realizzata in collaborazione con tre protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

A causa di un breve ritardo, causato dall’emergenza idraulica e idrogeologica in Emilia Romagna, la OMG Collection è stata presentata nella giornata di ieri, e le giacche sono finalmente disponibili sullo store online di Mia Bag. I fan delle tre ex vippone hanno letteralmente preso d’assalto il sito, causandone addirittura un momentaneo crash a causa dell’elevatissimo numero di visite.

La collezione, come riportato dai colleghi di gossipitalia.news, comprende tre stili diversi, ognuno dei quali rappresenta singolarmente Oriana, Micol e Giaele. La modella di origini venezuelane ha progettato una giacca militare vintage con inserti corona strass, patch con cristalli, pizzo, una scritta in strass e una maxi corona sul retro. La fidanzata di Edoardo Tavassi, invece, ha realizzato una giacca militare vintage con dettagli in strass, patch cuore argento e una scritta glitterata sul retro. Giaele ha optato per una giacca militare vintage crop con bottoni e dettagli in cristalli, strass e una maxi stampa diamante sul retro.

Il lancio della OMG Collection ha scatenato il delirio dei fan e delle stesse tre ex vippone, che hanno condiviso la loro emozione sui social. L’hashtag #omgxmiabag è andato molto rapidamente in tendenza su Twitter, a testimonianza dell’enorme seguito di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.