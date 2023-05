Edoardo Tavassi ha tutta l’intenzione di fare sul serio. Ora che è fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, non ha alcuna voglia di separarsi dalla sua Micol Incorvaia. E sul settimanale DiPiù, il videomaker romano ha deciso di scrivere una lettera alla fidanzata. Una lettera con una proposta seria…

La lettera di Edoardo Tavassi indirizzata a Micol Incorvaia

“Piccola Micol - comincia così la lettera scritta da Edoardo Tavassi e pubblicata sulle pagine del settimanale diretto da Osvaldo Orlandini - mai avrei pensato partecipando al Grande Fratello Vip, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te. E proprio ora che siamo fuori dalla Casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante: mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi, visto che abiti a Milano e io qui a Roma. Così ho deciso di scriverti addirittura una lettera pubblica, per farti una vera e propria proposta ufficiale: Micol, vuoi venire a vivere con me?”.

"Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto..."

“Ho trentotto anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l’idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza. Tu lo sai, io tendo a essere un po’ buffone, non mi piace tirare fuori i miei sentimenti, ma con te è davvero tutto inaspettato e bellissimo (...). E mentre fantastico sul nostro futuro insieme, la mia mente fa un balzo nel passato, al momento del nostro primo incontro: quando ti ho vista la prima volta all’interno della Casa. In quell’istante ho immediatamente sentito una strana confidenza e ho iniziato a prenderti in giro. (...) Siamo gli ‘Incorvassi’ come ci chiama il nostro pubblico, la mia piccola Micol, come ti chiamo io. Ti aspetto Micol, la piastra e lo struccante stanno al solito posto, il resto lo inventiamo insieme. Tuo…”.

Nel momento in cui il numero di DiPiù è andato in stampa, Micol Incorvaia non ha ancora letto la lettera che Edoardo Tavassi le ha indirizzato. Staremo a vedere se nei prossimi giorni arriverà una risposta...