Ieri è andato “in onda” un nuovo episodio di “Casa Incorvassi”. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che con le loro gag quotidiane condivise sui social fanno tornare alla mente i memorabili scketch con protagonisti i compianti Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, hanno regalato l’ennesimo momento “epico” ai loro tantissimi fan.

Il videomaker romano e l’influencer di origini siciliane si sono conosciuti e innamorati durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, e la loro storia, lontano dalle telecamere del reality show di Canale 5, prosegue a gonfie vele. Quasi ogni giorno, soprattutto quando trascorrono insieme le loro giornate (lui vive a Roma, lei a Milano), “sfornano” siparietti esilaranti e “iconici” che fanno letteralmente impazzire il loro nutritissimo esercito di supporters. Ma cos’è successo questa volta?

"Mi ha montato la ragazza..."

Edoardo e Micol stanno arredando la casa dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi per renderla più confortevole, nonché a dimensione di coppia. Ieri è stato il turno del nuovo tavolo: a tal riguardo, Tavassi si è avvalso dell’aiuto di un suo caro amico. “Vi faccio vedere la faccia del mio salvatore”, esordisce l’ex vippone prima di inquadrare la persona che è corsa in suo “soccorso”. “Mi ha montato il computer, mi ha montato il tavolo…”. Poi, in sottofondo si sente la voce di Micol che dice: “Mi ha montato la ragazza!”, frase seguita da un lunghissimo “Noooo” di stupore. Insomma, la versione moderna di Sandra e Raimondo ha regalato una nuova perla.