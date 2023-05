Oriana Marzoli è tornata a Madrid, ma questa volta non ha portato con sé Daniele Dal Moro. La modella di origini venezuelane, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, si è sfogata durante un video condiviso sulla piattaforma Mtmad, raccontando che sta attraversando un periodo particolarmente stressante.

Lo sfogo di Oriana Marzoli

“Buongiorno ragazzi. Prima di tutto volevo scusarmi per non essere riuscita a fare prima il secondo capitolo, ma sono molto impegnata, non smetto di fare cose e grazie a Dio ho molto lavoro. Devo lavorare per mantenere la casa di Madrid e anche per trovare una sistemazione a Milano, dove gli appartamenti sono molto piccoli ma molto costosi. Ho anche bisogno che si trovi in una posizione centrale. Sto impazzendo, anche se l’agenzia mi sta aiutando molto. Sto cercando di trovare una casa mia per portare Coco con me, non posso portarlo con me senza avere un posto in cui tenerlo né tantomeno spostarmi da un posto all’altro. Questa cosa mi sta provocando un forte stress, anche se cerco di non mostrarlo perché non mi piace. Cerco di mostrare sempre il lato positivo”.

Nel corso del suo intervento su Mtmad, Oriana Marzoli non ha mai citato Daniele Dal Moro, dettaglio che non è passato inosservato sui social, dove gli utenti si sono chiesti se la relazione tra i due fosse in crisi. C’è stato anche chi ha commentato in maniera negativa la storia tra i due ex vipponi: “E’ durata come un gatto in tangenziale”, scrive un utente. E ancora: “Continuo a ripeterlo. E’ semplicemente una storia finta (conviene ad entrambi)”.

La replica di Daniele Dal Moro

Commenti che non sono stati affatto graditi da Daniele, che ha replicato in maniera piuttosto piccata: “Io ho deciso di andare in televisione, e per questo consapevolmente mi prendo oneri e onori, comprese le sue ca**ate!”, ribatte Dal Moro. “Però lei no, quindi non capisco il bisogno nel voler mostrare a tutti che è un imbecille. Poteva restarsene liberamente nell’anonimato. Magari alcune persone avrebbero continuato a pensare che fosse una sveglia… E invece no, ora tutti sanno che se le va bene ha tre neuroni che giocano a nascondino. Saluti”.