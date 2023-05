La stagione 2022-2023 di Uomini e Donne si è conclusa lo scorso 12 maggio. Questa edizione del dating show di Maria De Filippi, per ciò che riguarda il Trono Classico, ha visto nascere quattro nuove coppie: Federico Nicotera e Carola Carpanelli, Lavinia Mauro e Alessio Corvino, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Luca Daffrè, invece, che aveva lasciato il programma con Alessandra Fumagalli, ha già rotto con l’ex corteggiatrice a distanza di poco più di una settimana dalla scelta.

Nonostante l’inizio della nuova stagione sia ancora lontano, emergono già le prime indiscrezioni sui possibili nuovi tronisti. Tra i nomi in lizza ci sarebbero quelli di Alessio Campoli (ex corteggiatore di Lavinia Mauro), Alice Barisciani (ex corteggiatrice di Federico Nicotera), Cristian Di Carlo e Andrea Foriglio (ex corteggiatori di Nicole Santinelli).

Saranno davvero loro i nuovi protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne? Staremo a vedere…