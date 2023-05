Il 12 maggio la stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Nicole Santinelli. L’ex tronista ha lasciato il programma con Carlo Alberto Mancini: una decisione che ha lasciato di stucco pubblico, opinionisti e lo stesso Andrea Foriglio, dato come il preferito dalla Santinelli.

Nella loro prima intervista di coppia pubblicata sulle pagine della rivista ufficiale di Uomini e Donne, Nicole e Carlo Alberto hanno raccontato di essere molto affiatati e sulla stessa lunghezza d’onda. Dopo la registrazione avvenuta lo scorso 9 maggio, i due hanno deciso di passare alcuni giorni a casa dell’ex tronista. Nicole ha voluto sin da subito far conoscere a Carlo Alberto le persone più importanti della sua vita, per poi portarlo anche nel ristorante dove va spesso con le amiche e dove ha lavorato in passato.

Nel corso dell’intervista, Nicole e il fidanzato sono apparsi particolarmente affiatati. Il momento più emozionante che hanno vissuto all’interno del dating show è stato quando lei si è fatta trovare fuori dagli studi vicino alla macchina di Carlo Alberto.

Per l’estate hanno diversi progetti: la coppia farà qualche viaggio insieme sia in Italia che all’estero, possibilmente in luoghi caldi perché la Santinelli patisce particolarmente il freddo. I due stanno cercando in tutti i modi di organizzarsi riguardo alla distanza. Nicole vive e lavora a Roma, Carlo Alberto, invece, è di Ravenna. A volte salirà lei, altre volte scenderà lui. L’ex corteggiatore ha anche dichiarato di essere pronto a trasferirsi da Nicole perché insieme stanno davvero bene.