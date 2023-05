E’ finita l’avventura di Raimondo Todaro ad Amici? Secondo il settimanale Nuovo tra l’insegnante di danza e Maria De Filippi ci sarebbero state delle tensioni nel corso della quarta puntata del Serale. Un battibecco che, sempre secondo la rivista, sarebbe poi stato tagliato in fase di montaggio e quindi mai andato in onda. Cosa non si è visto? “Una Maria De Filippi spazientita e critica nei confronti del giovane maestro, accusato di essere presuntuoso e di fare troppe dietrologie e insinuazioni”.

E ora, Raimondo Todaro potrebbe dire addio alla scuola di Amici dopo soli due anni. Un addio che, però, potrebbe condurlo nuovamente a Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai 1 che lo ha visto protagonista nel ruolo di maestro dal 2005 al 2020. Ma Milly Carlucci sarebbe pronta a riaccogliere Todaro dopo il suo “tradimento”?

Sempre secondo il settimanale Nuovo, tra Raimondo e la conduttrice ci sarebbero delle trattative in corso per tornare a Ballando con le Stelle da protagonista. Per Todaro si tratterebbe a tutti gli effetti di una doppia separazione, perché ancora una volta sarebbe costretto a lasciare la sua Francesca Tocca: “Il maestro e la ballerina professionista del talent si sono riconciliati dopo un anno e mezzo di separazione proprio nel 2021, quando cioè è entrato nel cast dello show. Ma c’è anche chi insinua che questo ritorno di fiamma sia in realtà un fuoco di paglia. E sostiene che il nervosismo che il prof di danza ha sempre manifestato in trasmissione fosse dovuto, in parte, anche a una nuova crisi sentimentale...”.