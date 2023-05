Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati dall’Isola de Famosi dopo appena 24 giorni di permanenza su Playa Tosta. Secondo quanto dichiarato dal giornalista, la decisione sarebbe stata presa dopo aver saputo che avrebbe dovuto concorrente in solitaria come il resto dei naufraghi. Dietro il ritiro, però, si sarebbe altro, come alluso dallo stesso Cecchi Paone a Fanpage.it.

“Eravamo in ospedale, lui ricoverato io là per assisterlo. E cosa ci hanno detto? Quando uscite, tornerete al gioco come singoli concorrenti. Non era il momento di dircelo. Saremmo finiti a doverci votare a vicenda, la contraddizione in termini di tutto quello che era stato deciso. A quel punto abbiamo deciso di tornare a casa”.

Questa comunicazione sarebbe stata fatta privatamente da Alessandro Cecchi Paone prima della puntata in cui Ilary Blasi ha annunciato lo scoppiamento delle coppie, tanto che ha subito detto che non avrebbe accettato questa decisione.

Cecchi Paone: "Simone era in terapia sem-intensiva"

“In quella comunicazione intercontinentale c’è stata confusione tra accordi e contratti ma è tutto risolto. Anzi, ringrazio l’Isola, Canale5 e i medici per averlo aiutato a rimettersi. Non posso aggiungere altro perché abbiamo fatto un accordo di privacy sulla sua salute anche perché adesso sta bene. La scelta di separarci, legittima ma contraddittoria rispetto alla linea editoriale, è arrivata in un momento terribile. Ci è stata comunicata mentre stavo accanto a Simone in terapia semi intensiva. Era collassato, aveva gravi sintomi di pressione bassa, disidratazione, esaurimento muscolare, stato saporoso, crisi notturne di bradicardia”.

"Ci volevano come coppia"

“C’erano accordi contrattuali che prevedevano la possibilità che ci dividessero, come prevedevano decine di altre possibilità. Ma era stata Mediaset a cercarci a ottobre dicendoci di voler dare un grande segnale in termini di abbandono del trash, di inserimento di aspetti moderni ed edificanti e, quindi, di volerci all’Isola come coppia. Non sarei mai tornato per la terza volta all’Isola da solo perché l’avevo già fatta. Di fronte alla loro richiesta insistente di averci come coppia, io avevo chiarito che lo avremmo fatto per rappresentare la normalità delle coppie gay”.