Sono ormai diverse settimane che si mormora di un possibile ritorno di fiamma tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante. L’influencer triestina e l’ex fidanzato, dopo qualche anno caratterizzato dal “gelo”, si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip e si sono riavvicinati.

Nikita e Matteo fanno chiarezza sul loro rapporto

Nella giornata di ieri, dopo le tante domande da parte dei fan e anche per via della pressione dei media, Nikita e Matteo hanno voluto fare chiarezza circa il loro rapporto: “Sono state settimane folli. Stiamo creando un bellissimo rapporto precedentemente sfaldato, un’amicizia creata da zero, una fiducia che pian piano va riconquistata da entrambi ma con un'evidente intesa. La pressione ci stava portando a rovinare tutto, una si allontana e l’altro sparisce perché l’altra si allontana. Spesso quando si è arrabbiati o dubitanti si dicono cose che non si pensano. Il mondo va troppo veloce e noi vogliamo fare le cose con più maturità, questa volta, rimanendo sempre due folli ma semplici. Questa settimana di silenzio da parte nostra e vostra è stata perfetta, perciò, siamo qua per dirvi che non abbiamo litigato, 'costruiamo' o per lo meno ci proviamo, potrebbe essere che tra un mese uno dei due scappi o che tra un anno… Chi lo sa! Non prevediamo il futuro però, vi chiediamo per favore di continuare, finché non ci sarà chiara la situazione, a fare come avete fatto questa settimana che, senza quell’onda di pressing, è stata perfetta”.