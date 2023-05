Antonella Fiordelisi ha deciso di rispondere alle curiosità dei followers circa la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. L’influencer campana e lo speaker radiofonico romano si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip e, pochi giorni dopo il loro ingresso, hanno dato vita alla prima ship della settima edizione del reality show di Canale 5. Quella tra Antonella e Edoardo è stata senza dubbio la relazione più discussa, caratterizzata da continui alti e bassi, discussioni e accesissimi confronti anche in prima serata.

Per questa ragione, in molti ritenevano che la loro relazioni non potesse avere futuro fuori dalle mura della Casa di Cinecittà. Ma, la storia tra i Donnalisi prosegue a gonfie vele. I due sono praticamente inseparabili e si supportano a vicenda, anche dal punto di vista professionale. A ciò si aggiunge che Edoardo ha anche dedicato una canzone ad Antonella (Il cielo stanotte), che ha riscosso un grandissimo successo.

Antonella Fiordelisi risponde alle curiosità dei followers

Di recente, la Fiordelisi ha deciso di rispondere alle domande dei fan. A chi le ha chiesto quale fosse la cosa più bella dopo la fine del Gf Vip, lei ha risposto: “Vedere quanto Edoardo sia premuroso nei mei confronti. Mi supporta in tutto. Siamo due cuori divisi e non riusciamo a stare per più di tre giorni separati”. In seguito, l’ex vippona ha fatto i nomi degli ex coinquilini con i quali si sente tutt’oggi: “Sento sempre Matteo Diamante, Nikita Pelizon, Ginevra Lamborghini, Luca Salatino. Li sapete, dai…”

Antonella ha poi svelato il gesto più bello che ha ricevuto ultimamente: "Un bigliettino che per privacy non posso far vedere”. Infine, alla domanda “Come vedi la tua vita tra un paio d’anni?”, la Fiordelisi ha risposto con un emoji rappresentante una famiglia, facendo chiaramente capire di avere tutta l’intenzione di creare un futuro con Edoardo Donnamaria.