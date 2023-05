Nella puntata de L’Isola dei Famosi di domani, lunedì 22 maggio, Nikita Pelizon sbarcherà in Honduras per fare una sorpresa a Helena Prestes, sua amica ed ex partner a Pechino Express. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, nelle sue ultime Instagram stories, ha però attirato l'attenzione per aver pubblicato una foto del suo occhio colmo di lacrime.

L’influencer triestina, nelle ultime ore, si è resa protagonista di una polemica social con Micol Incorvaia. Tutto è iniziato quando nel corso di una diretta Instagram, Nikita ha ironizzato sulla qualità della linea di abbigliamento realizzata dalla fidanzata di Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Giaele De Donà. Nonostante la “stoccata” alle sue ex coinquiline fosse piuttosto evidente, la Pelizon ha poi sottolineato che stesse scherzando, ma ormai la frittata era fatta, e contro di lei si è scatenata l’ira dei social.

Lo sfogo di Nikita Pelizon

“Angels, scusate, ma oggi ho deciso di dedicarmi un po’ di tempo lontana dai social, perché a volte gli s*itstorm sono pesanti”, ha scritto Nikita a corredo della foto. Subito dopo, l’ex vippona ha pubblicato un video con le parole del brano Irraggiungibile, di Gio Evan: “Rendi il dolore produttivo: la musica, la cura come i vostri tweet. Grazie Nikiters”.

Lo sfogo della triestina ha generato tantissimi commenti da parte dei suoi fan che, ovviamente, si sono schierati dalla sua parte. “L’odio che vi portate dietro genera dolore, e ieri si è raggiunto il limite. Pensate di essere migliori, ma i vostri giudizi dicono il contrario. Nikita siamo cont e”, ha scritto un utente su Twitter.