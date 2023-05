Mattia Zenzola ha trionfato nell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino, durante la sua doppia esperienza nella Scuola più famosa d’Italia, ha stretto bellissimi rapporti con alcuni colleghi, in primis quello con Christian Stefanelli, e poi il flirt con Maddalena Svevi, che però è durato pochissimo.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il vincitore di Amici 22 ha parlato della sua vita sentimentale: “Se sono innamorato di qualcuno? Per ora comincio a innamorarmi di me, sto iniziando ad amarmi un pochino di più. E l’amicizia con Raimondo Todaro? È stato il mio mentore. Lui mi ha dato la maglia, mi ha fatto entrare qui dentro, ha creduto sempre in me, ed è stata la persona che quando me ne sono dovuto andare per l’infortunio mi ha dato una seconda possibilità. Gli devo tanto e non me lo scorderò mai”.

Il rapporto con Raimondo Todaro

Poi, a TvBlog, Mattia Zenzola ha approfondito proprio il rapporto con Raimondo Todaro: “È stato fondamentale per me, mi ha fatto entrare nella scuola, mi ha dato una seconda possibilità dopo l’infortunio, gli devo tanto. A volte è stato severo con me, ma mi è servito un sacco; mi ha aiutato tanto, soprattutto a migliorare il mio approccio rispetto a quello che facevo in sala prove. Amici ti insegna ad essere pronto in qualsiasi circostanza. La maestra Celentano? Anche lei è stata importante nel mio percorso; ho apprezzato che fosse presente ogni volta che le ho chiesto consigli; prima di entrare nella scuola, lo ammetto, avevo un po’ paura di lei, ma si è rivelata una persona veramente buona! Mi ha aiutato a superare qualche insicurezza”.

Maddalena Svevi: "Ho mandato un messaggio a Mattia..."

Dopo essersi lasciati, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi hanno mantenuto rapporto civile all’interno della scuola di Amici, ma una volta terminato il talent, tra i due sembrerebbe essere calato il gelo. La ballerina ha scritto all’ex compagno, senza però ricevere alcuna risposta: “Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose – ha svelao Maddalena a SuperGuidaTV -. Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio. Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati. Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti, per me lui può essere un grande amico sicuramente”.