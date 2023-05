La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha rappresentato uno dei punti focali della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante i numerosissimi alti e bassi vissuti dai Donnalisi durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, lontano dalle telecamere la coppia sembra aver trovato il perfetto equilibrio.

Antonella sta vivendo senza dubbio un momento magico. Non solo per la love story con Edoardo, ma anche dal punto di vista professionale. L’ex vippona, infatti, ha lanciato la sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, riscontando sin da subito il gradimento del suo nutritissimo esercito di fan, che ha acquistato in massa la collezione firmata dall’ex schermitrice. Donnamaria, invece, ha ripreso il suo lavoro da conduttore a Radio Zeta e, dopo aver lanciato il suo nuovo singolo, Il cielo stanotte, dedicato proprio alla fidanzata, ha intenzione di alimentare sempre di più la sua passione per la musica.

Edoardo Donnamaria risponde alle domande dei followers

Nelle ultime ore, Edoardo ha deciso di aprire un box domande su Instagram per rispondere alle curiosità dei followers. A chi gli chiede cosa risponde a coloro che sostengono fermamente che lui e Antonella stanno insieme per hype, l’ex vippone dice: “A me personalmente nessuno ha detto questa cosa. Mi è stato riferito anche di persone che, se potessi parlare…, anzi, quando parlerò, perché prima o poi le pa**e esplodono e io parlo… Di persone che mi sono state molto vicine e hanno detto delle cose del genere. Ora io ho due opzioni massimo: o sei cretino, oppure sei in malafede, oppure sei invidioso o ti stiamo antipatici… In quel caso si può anche capire, sei un poveraccio, però va bene”.

Infine, a chi gli chiede se lui e Antonella litigano spesso, Edoardo racconta: “Non credete ad Antonella che dice ‘Non litighiamo mai’, perché non è vero. Litighiamo, più che altro discutiamo, ma poi lei è talmente una ‘polletta’ che quando si arrabbia fa ridere, quindi su fa pace quasi subito. Nel 99 per cento dei casi si fa pace subito”.