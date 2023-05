Possibile ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Uno scatto pubblicato da Deianira Marzano su Instagram conferma che, poche ore fa, i due ex fidanzati si sono rivisti. La vincitrice della quinta edizione del Grande Fratello Vip e il cantante, che hanno sempre mantenuto buoni rapporti nonostante la rottura, sono stati fotografati al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano. Secondo la segnalazione inviata da un utente, i due sarebbero rimasti vicini per tutto il tempo.

Paola Di Benedetto, conclusa la storia con Federico Rossi, ha vissuto una breve liaison con Rkomi, ma la relazione tra i due non è mai decollata. Parlando di gossip, il giudice di X Factor aveva dichiarato: “Non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”. Parole a cui l’ex gieffina aveva replicato in maniera piccata: “Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: Là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”. Secondo un altro pettegolezzo, mai confermato dai diretti interessati, Paola Di Benedetto avrebbe avuto un flirt anche con Matteo Berrettini, oggi legato a Melissa Satta.

Federico Rossi, al contrario della sua ex, non ha avuto alcuna liaison ufficiale dopo la fine della loro storia d’amore. Il cantante ha evitato di essere paparazzato in dolce compagnia dal momento in cui si è conclusa la relazione con Paola.