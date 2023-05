Il prossimo 26 giugno andrà in onda dopo un anno di stop la nuova edizione di Temptation Island. Nella giornata di ieri, Filippo Bisciglia, che sarà nuovamente alla conduzione del reality dei sentimenti, è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. “Sono molto emozionato. Più che altro mi è mancato lo scorso anno. Ho sentito il calore del pubblico, delle persone per strada, quando le incontrato mi chiedevano sempre ‘dove siete, ci mancate, tornate al più presto’. Siamo pronti a tornare. Mi sono anche messo a dieta. Stavo sopra di sette chili. Siamo carichissimi! Non vediamo l’ora di tornare”.

Il segreto del successo di Temptation Island

Secondo Bisciglia, il segreto del successo di Temptation Island è il fatto che assomigli ad una fiction: “Per quanto sia bello il montaggio, per come vengono raccontate le storie, alla fine rimani appeso. Vuoi sempre sapere come andrà a finire. Insomma, è una fiction”.

La storia d'amore con Pamela Camassa

Poi, il conduttore ha parlato della sua storia d’amore con Pamela Camassa, attuale naufraga de L’Isola dei Famosi: “Pamela mi manca. Lei è il mio 51%. Non è il 50%, di più. Pamela è una ragazza semplicissima. La prima volta che l’ho vista ho detto ‘questa è finta!’. Aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso, immaginate prima a 23. Troppo dolce. Crisi? In quindici anni succede di tutto, però oggi sono qui a raccontare, quindi è andato tutto bene”.

Filippo ha confessato che vorrebbe diventare papà: “Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo ultimamente è ‘ma non sei troppo grande adesso?’. Mi faccio tutti i conti. Avrei voluto farlo prima sinceramente. Avrei avuto un figlio di dieci anni. Penso che sarebbe stato meglio, però dai, vedremo…”.