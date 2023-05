Dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, dove l’esondazione di fiumi ha procurato danni che si sono aggiunti a quelli già provocati dalla pioggia, in molti si sono recati in quelle zone per offrire il proprio aiuto. Tra loro, come mostrato anche sui social, c’è anche Cricca, ex protagonista di Amici 22.

Il cantante, originario proprio di quelle zone, si è recato a Cesena, dove tantissime case si sono allagate e l’acqua ha distrutto intere abitazioni. Su Instagram, Cricca ha pubblicato una foto in cui si mostra con stivali e impermeabile: “Ciao raga, sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d'acqua, le case allagate e tutto il resto!"

Poi, l’ex volto di Amici lancia un appello a tutti coloro che vogliono portare il proprio aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione: “Parlo ai giovani romagnoli come me, ma non solo…nei prossimi giorni chiunque volesse venire a dare una mano. C'è tanta gente che ha bisogno anche solo di fare una semplice catena umana per riempire i secchi d'acqua. Fate girare, la Romagna non molla”.