Emozionante sorpresa per Pamela Camassa durante la puntata del 22 maggio dell’Isola dei Famosi. La naufraga, infatti, ha ricevuto un messaggio dal suo compagno, Filippo Bisciglia (che presto tornerà in tv con una nuova stagione di Temptation Island), e nell’ascoltare le sue parole si è commossa.

Il videomessaggio di Filippo Bisciglia per Pamela Camassa

Pamela è stata chiamata in zona nomination e, prima di esprimere il suo voto, ha ricevuto un videomessaggio dal fidanzato: “Mi manchi tantissimo, sappi che ti guardo sempre, sei fighissima e mi stai piacendo caratterialmente e mentalmente. Mi piace quando dici le cose senza avere peli sulla lingua. Brava Pami, continua così”. Poi, Filippo Bisciglia ha fatto riferimento all’episodio della nomination di Marco Mazzoli nei confronti della Camassa, avvenuto durante la scorsa puntata, spiegando il suo punto di vista: “Avrei reagito diversamente a una nomination di un amico che dice di nominarmi perché lo fa per strategia, perché secondo me i rapporti umani hanno più valore della strategia. Tu vai avanti per il tuo percorso, gioca come se stessi giocando la partita a padel più difficile, che vuoi vincere”.

La reazione di Pamela Camassa

Prima di salutare la compagna, Filippo si è battuto i pugni sul petto e ha incrociato i polsi, un gesto che per loro significa amore. La naufraga si è commossa nell’ascoltare le sue parole e, rivolgendosi a Ilary Blasi, ha detto: “Quello che dice per me è fondamentale. Mi ha sempre sostenuta nelle scelte che ho fatto nella mia vita, giuste o sbagliate. È la persona più importante della mia vita, vale più di ogni cosa al modo. È sempre con me, lo sogno quasi tutte le notti. Avevo bisogno di queste sue parole di sostegno, non puoi immaginare quanta carica mi stia dando adesso. Non si molla, fino alla fine”.