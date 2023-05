Giulia Salemi ha trascorso qualche giorno a Miami in compagnia di Pierpaolo Pretelli. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, oltre che a “staccare la spina”, ne hanno approfittato per andare a trovare il figlio di lui, Leonardo, che vive con la madre Ariadna Romero proprio nella città della Florida.

Appena atterrata in aeroporto, l’influencer italo-iraniana ha incrociato l’attrice e modella statunitense Megan Fox, ma l’incontro non è andato come sperato. A raccontare l’aneddoto è stata la stessa Giulia Salemi con un messaggio su Twitter. Il tutto è nato da un tweet divertente di Andrea Dianetti, che sul suo profilo ha svelato ai follower il momento in cui ha visto Emma Watson in un museo a Parigi, scherzando sul fatto che lei non volesse rivelare il nome del luogo. “E niente ho incontrato Emma Watson a Parigi… in un museo (non dico quale perché ce l'ha chiesto come cortesia). Carinissima e disponibile”, ha scritto l’influencer.

Allora, Giulia Salemi, rispondendo al tweet ha raccontato di essere stata ignorata da Megan Fox in aeroporto. Le ha chiesto un selfie, ma l’attrice e modella non glielo ha concesso. “Le ho chiesto un selfie e ha detto no secco, l’esatto opposto”, ha scritto la “bastarda col tablet” dell’ultima edizione del Gf Vip. “Che volpe che è… d’altronde compensa con la recitazione”, ha replicato Andrea Dianetti.