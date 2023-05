Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi “spariscono” dai social. La coppia, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, ha fatto letteralmente perdere le proprie tracce, circostanza che ha fatto scattare l’allarme tra il loro nutritissimo esercito di seguaci.

I loro ultimi post sui social risalgono allo scorso weekend, quando si trovavano in un centro commerciale per fare acquisti. Da allora, non si sono avute più notizie degli Incorvassi, e i fan già ne sentono la mancanza. “Potete farvi vivi adesso?”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Corvi dove siete?”; “Non sento la loro mancanza, no…”.

Micol Incorvaia: "Sono molto rispettosa della mia intimità..."

Ma non è il caso di allarmarsi. Del resto, rispondendo alle curiosità dei follower, Micol Incorvaia era stata piuttosto chiara al riguardo: “Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa, molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui. Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a ‘sciorinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Ecco, questa è la mia risposta, non penso di dover aggiungere altro”.

Lo stesso Edoardo Tavassi, in una diretta sul web, era stato piuttosto esplicito: “E una cosa che mi fa un po’ strano è questa cosa tipo ‘Micol è a Milano, Edoardo è a Roma, io lavoro dal lunedì al venerdì… Edoardo non è con Micol, ecco vuol dire che si sono lasciati. Ma de che, sto a lavorà! Non è che si sono lasciati perché non si vedono un giorno. Oppure, ecco non hanno messo le storie, vuol dire che lei adesso lo sta tradendo e lui è invece sulla Salaria… Cioè, hai capito cosa voglio dire? E se devi andare a giustificare tutto quello che fai, ad un certo punto dico non mi frantumate le pa**e!”.

La proposta ufficiale di Edoardo a Micol

Dunque, niente paura. Gli Incorvassi sono innamoratissimi e la loro relazione prosegue a gonfie vele. Edoardo, la scorsa settimana, ha scritto una bellissima lettera alla sua Micol, pubblicata sul settimanale DiPiù, nella quale, tra l’altro, chiedeva alla fidanzata di andare a vivere con lui: “Piccola Micol, mai avrei pensato partecipando al Grande Fratello Vip, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te. E proprio ora che siamo fuori dalla Casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante: mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi, visto che abiti a Milano e io qui a Roma. Così ho deciso di scriverti addirittura una lettera pubblica, per farti una vera e propria proposta ufficiale: Micol, vuoi venire a vivere con me?”.